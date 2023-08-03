Мир 03 августа 2023, 01:51 Солдаты ВСУ начали менять тактику после обучения на Западе — СМИ NYT: прошедшие обучение на Западе солдаты ВСУ меняют тактику после проблем в наступлении Официальное интернет-представительство президента Украины

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Прошедшие организованную США и другими западными союзниками подготовку украинские военные отказываются от их тактики, указали авторы статьи The New York Times. Со ссылкой на американских официальных лиц и аналитиков журналисты отметили, что из-за неудач при контрнаступлении ВСУ вернулись к прежним способам ведения боя.

Подготовленные Западом бойцы ВСУ застревали из-за минных полей, терялись и откладывали операции, отметили в статье. Решение о смене тактики говорит о том, что надежды НАТО на успехи Киева не смогли воплотиться в жизнь даже после получения ВСУ новых вооружений и прохождения новой подготовки.

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Возврат украинских военных к старым тактикам, как опасаются в США, может привести к быстрому исчерпанию вооружения. Это, как указали журналисты, сыграет на руку России, добавил RT.

Изменив тактику, ВСУ пытаются сфокусироваться на изматывании ВС РФ, указали в статье. Прошедшие западную подготовку украинцы сделали ряд ошибок в начале контрнаступления, признали посетившие зону боевых действий американские чиновники и аналитики. Это также отбросило ВСУ назад в конфликте.

Западные политики подталкивают украинских военных к продолжению «самоубийственного» наступления, поскольку боятся проигрыша Украины. Американский политолог Джон Миршаймер напомнил, что ВСУ начали контрнаступление, имея вооруженные и обученные НАТО подразделения, но в итоге им это не помогло.