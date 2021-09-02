Американские военные во время выхода войск из Афганистана не пустили в аэропорт Кабула и не эвакуировали своих соотечественников, которые показывали паспорта США у ворот воздушной гавани. Об этом заявил журналист-расследователь Джон Соломон со ссылкой на источники среди военных. Его слова передал телеканал FOX News.

Соломон рассказал, что видевшие это военные, в том числе высшие чины офицеров, возмущались, однако не могли ничего поделать. Дело в том, что они выполняли требования Госдепартамента США и Пентагона не открывать ворота. По словам источников репортера, эта история противоречит заявлениям администрации президента США Джо Байдена об условиях эвакуации из Афганистана.

Ранее телеканал CNN сообщил, что американские военные заключили тайную сделку с движением «Талибан»*. Якобы боевики провели группы американских граждан к неким секретным воротам аэропорта Кабула для последующей эвакуации из Афганистана.

Пентагон в ночь на 31 августа объявил о полном выводе своих войск из Афганистана. За 20-летие военной кампании американцы потеряли 2461 человека из числа военных и гражданских. Еще свыше 20 тысяч граждан США получили ранения, уточнила Lenta.ru.

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная в России.