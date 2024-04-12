Мир 12 апреля 2024, 16:21 Солдаты Французского Иностранного легиона прибыли в ДНР «Военная хроника»: 100 солдат Французского Иностранного легиона прибыли в ДНР РИА «Новости»

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В город Славянск в Донецкой Народной Республике перебросили первые 100 солдат из Французского Иностранного легиона. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

По информации авторов публикации, бойцы находятся в распоряжении 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Среди них специалисты по строительству и фортификации полевых укреплений, инженерная группа и представители артиллерийской разведки.

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Французские легионеры, по предварительным данным, начнут помогать ВСУ укреплять Славянск. Подтверждения этой информации со стороны официальных лиц пока что не поступало.

Ранее западные СМИ смоделировали ситуации, при которых Франция может направить регулярную армию на Украину. Такую возможность допускал президент республики Эммануэль Макрон. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что одобрительно относится к появлению французских военных на территории страны.