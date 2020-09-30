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    30 сентября 2020, 23:14

    Жена премьера Армении рассказала, отправится ли ее сын солдатом в Карабах

    Валерия Шафирко

    Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян считает, что нет ничего благороднее, чем умереть за Родину. Она рассказала, какое напутствие дала сыну перед тем, как он отправился в Нагорный Карабах.

    Об этом она заявила в беседе с женщинами-депутатами Нагорного Карабаха, куда отправилась еще 27 сентября, пишет Sputnik Армения.

    Как подчеркнула супруга премьера Армении, для армянского народа наступил исторический и переломный момент, и надеяться он может только на себя.

    Перед ее поездкой в Нагорный Карабах ее супруг Никол Пашинян рассказал ей, что их сын Ашот отправится в Карабах, он в мобилизационном резерве. По словам женщины, ее сын уже собрался и подготовил форму, и она не стала его останавливать. Однако, как выяснилось позже, пока нет необходимости в его присутствии на поле боя.

    «Я ему сказала: „Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину“. Я не знала какая ситуация будет тут, и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь», — подчеркнула Акопян.

    Новое обострение, которое привело к боевым столкновениям между Азербайджаном, Нагорным Карабахом и Арменией, началось в конце прошлой недели. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. В результате военных действий уже погибли солдаты с трех сторон и мирные жители.

    Новости SMI.FM