Мир 26 ноября 2023, 14:10 Солдатам ВСУ отказали в отпусках Welt: командиры ВСУ решили не давать солдатам отпуска из-за боязни дыр в обороне Ministry of Defense of Ukraine

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В ВСУ решили, что солдатам нельзя давать никаких пауз для отдыха. Украинское командование связало предоставление отпусков с новой волной мобилизации, сообщил немецкий телеканал Welt.

В репортаже отметили, что служащим в армии Украины мужчинам и женщинам «не давали никаких пауз несколько месяцев». При этом бойцы ВСУ сейчас сидят в холодных окопах и грязи, войска измотаны — и это большая проблема.

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«В ВСУ боятся, что, если бойцам дадут отпуск, выведут их с линии фронта, возникнут дыры в обороне, которыми могут воспользоваться русские», — выразили уверенность журналисты.

Сложившаяся ситуация, обратили внимание в материале, повлечет за собой серьезные проблемы для президента Украины Владимира Зеленского. Из-за нее придется снова наращивать мобилизацию, а население страны этим недовольно.

Журналисты назвали обстановку в рядах ВСУ тяжелой, а давление на войска и гражданских — очень сильным. Кроме того, поставленное Украине западное оружие не помогло армии страны изменить баланс сил в зоне спецоперации в свою пользу.