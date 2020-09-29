Опубликованы кадры удара Армении по азербайджанским солдатам. 18+

Министерство обороны Армении показало кадры, на которых запечатлены удары по азербайджанским войскам.

Кадры были опубликованы в YouTube. Кроме уничтожения военной техники, на видеозапись попал момент удара по группе азербайджанских солдат, которые стояли на открытой местности, отметило РИА «Новости». На видео можно заметить, как за секунду до удара военнослужащие начинают разбегаться в разные стороны, а после атаки часть из солдат падает на землю.

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Бои в приграничных областях Армении и Азербайджана начались в воскресенье, 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Баку заявил, что армия соседней страны использовала артиллерию для обстрела территории. Ереван, в свою очередь, обвинил Азербайджан в ударах «Градами» по территории Нагорного Карабаха и городу Степанакерту.

Россия призвала Армению и Азербайджан прекратить боевые действия и любые попытки радикализации конфликта.

В понедельник, 28 сентября, Нагорный Карабах сообщил в общей сложности о 84 погибших военных за два дня боев.