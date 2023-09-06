Мир 06 сентября 2023, 17:34 Солдат ВСУ вынуждали соглашаться на «добровольное оставление тел» — СК СК: бойцов ВСУ вынуждали соглашаться на «добровольное оставление тел» при гибели Министерство обороны Украины

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Командование ВСУ заставляло украинских военных подписывать соглашение о «добровольном оставлении тел» в случае гибели, чтобы не выплачивать компенсации и пособия родственникам убитых. Об этом сообщил Следственный комитет Российской Федерации.

Информацию подтвердили пленные украинские военные.

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«В ходе допросов задержанные военнослужащие ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ред.) рассказывают о неоказании помощи раненым, угрозах со стороны командиров о немедленном расстреле в случае оставления боевой позиции», — сообщили следователи.

По данным СК, осмотр оставленных ВСУ мест боевых действий показал, что украинское командование бросало тела погибших военных без погребения. Кроме того, ВСУ не эвакуировали раненых.

Ранее американский телеканал Fox News заявил о большом числе проводящихся на Украине операций по ампутации конечностей. Более 20 тысяч человек потеряли по крайней мере одну конечность, а также получили психологические травмы.