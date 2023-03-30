Мир 30 марта 2023, 03:02 Солдат ВСУ расплакался на словах о погибших сослуживцах Боец ВСУ не сдержал слез во время рассказа о десятках тысяч погибших сослуживцев сайт президента Украины

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Боец ВСУ не смог сдержать слез, когда рассказывал немецкому телеканалу Deutsche Welle* о своих погибших сослуживцах. Видео опубликовали в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Страшно, страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших…пару часов и нет человека», — сказал украинский военнослужащий и зарыдал.

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По словам солдата ВСУ, он каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя. В репортаже также отметили, что потери Украины составляют десятки тысяч человек.

Ранее военнослужащий ВСУ Евгений Иванников, которого взяли в плен в ЛНР рассказал, что за отказ идти на штурм украинских солдат отправляют в самые горячие участки передовой

По словам бойца, его подразделению поступила команда штурмовать лес. Когда все солдаты отказались, их отправили удерживать позиции под Белогоровкой «до окончания разбирательства». Командование также пообещало их эвакуировать на следующий день, но этого не произошло.

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что контрнаступление ВСУ может закончиться огромными потерями без дальнобойного оружия, которое Запад обещал предоставить Киеву.

*Deutsche Welle — СМИ, внесенное Минюстом России в реестр СМИ-иноагентов.