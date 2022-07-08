Солдат ВСУ пинал флаг Украины ногами перед его водружением на Змеином. Видео

На Украине показали ролик о высадке украинского десанта на острове Змеиный для установки на нем флага страны. Авторы видео при монтаже забыли убрать кадр, где один из военных пинает полотнища ногами.

Съемки «героического» водружения стали вирусными в украинских пабликах и оказались более популярными, чем целый ролик о прибытии солдат ВСУ на остров.

Украинские военные высадились на Змеиный утром 7 июля с моторной лодки и сфотографировались со стягом.

ВКС России ударили по острову высокоточными ракетами, уничтожив часть украинских военнослужащих. Те, кто остались в живых, сбежали в направлении населенного пункта Приморское.

Попытку символически доставить флаг на Змеиный, подчеркивали в Минобороны РФ, украинские власти предприняли на фоне военных провалов и массового отступления войск в Донбассе.