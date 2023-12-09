Мир 09 декабря 2023, 11:03 Солдат ВСУ обвинили в грабежах жилых домов в Херсоне Жительница Херсона: ВСУ грабят жилые дома из нежелания оставлять что-то русским РИА «Новости»

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В находящемся под контролем Украины Херсоне украинские военные начали открыто грабить жилые дома и квартиры. Как рассказала РИА «Новости» местная жительница, солдаты ВСУ объяснили свои действия нежеланием ничего оставлять русским.

Реакции полиции на происходящее, по словам женщины, нет. Горожане допустили, что подобное поведение военных говорит о том, что украинские войска готовятся к бегству.

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«Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда», — поделилась местная жительница.

Собеседница агентства добавила, что на вопрос, в чем дело, бойцы ВСУ в грубой форме попросили ее уйти и начали отталкивать.

«Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры. И никто никак на это повлиять не может», — сказала она.

Женщина заверила, что один из солдат с претензией спросил, хотят ли жители Херсона все оставить русским. Когда у бойцов ВСУ поинтересовались, собираются ли они бежать, те сказали: «Не твое собачье дело!»

Жительница Херсона подчеркнула, что вызвала полицию, но никто из сотрудников правоохранительных органов не приехал — и это уже не в первый раз.

Попавший в плен боец ВСУ рассказывал, что на обычных людей властям Украины попросту наплевать. Правящая верхушка занята разворовыванием бюджета.