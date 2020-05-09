Солдат упал в обморок на параде Победы в Белоруссии

Солдат потерял создание на параде, приуроченном к 75-ю Победы в Великой Отечественной войне, в Минске.

В одной из праздничных колонн солдат почувствовал себя плохо, из-за чего еле держался на ногах, а потом начал терять сознание. Его поддержали однополчане и повели к трибунам.

В параде участвовали три тысячи военнослужащих, 185 единиц военной техники и 42 воздушных судна. Зрительские трибуны рассчитаны на 11 тысяч посадочных мест. Жители столицы Белоруссии не соблюдают положенную дистанцию 1,5–2 метра, установленную из-за распространения коронавируса. Многие пришли на парад без защитных масок и перчаток.

Белоруссия — единственная страна на постсоветском пространстве, где власти разрешили провести масштабные торжества по случаю Дня Победы. Другие же государства отказались от массового скопления людей из-за непростой эпидемиологической ситуации.

В Минске на парад Победы приехал президент Белоруссии Александр Лукашенко, который был одет в военную форму. Он занял место на трибуне, где его уже ждали главы правительства, парламента, администрации президента, руководители силовых ведомств. Объезд войск совершил министр обороны Виктор Хренин.