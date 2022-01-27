Солдат-срочник расстрелял сослуживцев на Украине

Солдат срочной службы в Днепре расстрелял своих сослуживцев. Он открыл огонь в помещении, где были 22 человека, написало издание «Информатор». В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщили о пяти погибших.

Все произошло в 03:40 27 января на территории Южного машиностроительного завода «Южмаш». При выдаче оружия военный Национальной гвардии Украины, солдат срочной службы Артемий Рябчук 2001 года рождения из автомата Калашникова расстрелял караул военнослужащих НГУ, после чего сбежал.

«В результате этого пять человек погибли, а еще пятеро получили ранения», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

В министерстве добавили, что военнослужащая НГУ, получившая ранения, скончалась во время оказания медпомощи. В Днепре проходит полицейская операция «Сирена», стрелка разыскивают. На место выехал командующий Нацгвардией Украины генерал-полковник Николай Балан. Мотивы военного пока неизвестны.

Госпредприятие «Производственное объединение „Южный машиностроительный завод“ имени А. М. Макарова» занимается производством ракетно-космической техники.