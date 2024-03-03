Мир 03 марта 2024, 16:25 Солдат сбежал из ВСУ ради перехода на сторону России Солдат ВСУ Шевченко сдался в плен и перешел на сторону России РИА «Новости»

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Украинский солдат Евгений Шевченко, служивший в 63-й механизированной бригаде ВСУ, самовольно покинул позиции, чтобы сдаться в плен. Он заявил о желании примкнуть к ВС России, сообщила «Российская газета».

По словам Шевченко, 1 марта во время ротации военнослужащих он отстал от товарищей и сдался российским военнослужащим.

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«Я сделал это для прохождения дальнейшей службы в российской армии. Давно думал об этом», — поделился украинец.

В связи с ухудшением обстановки на фронте в рядах ВСУ растет число военнослужащих, которые предпочитают сдаваться в плен. По данным Минобороны, с 24 февраля по 1 марта 16 украинских солдат добровольно сложили оружие и сдались.

Несколько десятков бойцов ВСУ попали в российский плен в Авдеевке.