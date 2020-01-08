Солдат НАТО устроил дебош в таллинском СПА-центре

Представитель из местных правоохранительных органов сообщил, что вызов был получен ночью 7 января около двух часов ночи. Полицейским пожаловались на то, что в заведении один мужчина агрессивно себя ведет.

Однако 27-летний правонарушитель ушел из спа еще до прибытия полиции. Так как информация о пострадавших или ущербе отсутствует, на данный момент полиция никаких дел не возбуждала, передали из PPA.

В штабе Боевой группы НАТО сказали о том, что им известно о ночном инциденте. Однако там не смогли прокомментировать произошедшее в силу того, что обстоятельства все еще расследуются. В штабе указали лишь на то, что молодой человек пришел после инцидента в спа, чтобы лично извиниться за свое поведение.

Само заведение отказалось комментировать дебош военного НАТО. «По нашему внутреннему распорядку все, что случается в доме, остается в доме, действия нашего клиента мы, к сожалению, комментировать не можем», — указали в спа.