Солдат из почетного караула у гроба Елизаветы II умер после похорон | 360°

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Солдат из почетного караула у гроба Елизаветы II умер после похорон

Сопровождавший гроб Елизаветы II 18-летний солдат умер через две недели после похорон

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Британского солдата Джека Бернелла-Уильямса нашли мертвым в казарме Гайд-парка в Лондоне. Две недели назад 18-летний военнослужащий сопровождал гроб королевы Великобритании Елизаветы II. Об этом сообщила газета The Mirror.

Молодой человек потерял сознание после отбоя. На место прибыли парамедики и в итоге констатировали смерть солдата.

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В полиции назвали случившееся с юношей неожиданностью. Подозрений ситуация не вызвала. О причинах кончины британца пообещали сообщить после вскрытия.

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Родные Бернелла-Уильямса заявили, что гордились молодым человеком, когда его выбрали для сопровождения королевы в последний путь.

Генеральная регистрационная палата Шотландии опубликовала официальную выписку о смерти Елизаветы II. В графе причины ухода из жизни указан преклонный возраст. Королеве Великобритании было 96 лет.

Военные

Умерла Елизавета II

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