Солдат дополнительного контингента НАТО направили в Литву из Германии

В качестве подкрепления в боевую группу передовых сил Североатлантического Альянса в Литве прибыли первые солдаты из Германии. Об этом сообщил RT со ссылкой на оборонное ведомство ФРГ.

«Первые солдаты уже прибыли в Литву в рамках усиления расширенного передового присутствия EFP», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что число немецких солдат в боевой группе ЕFP возрастет до 900 человек. Ранее литовское Минобороны объяснило, что подкрепления из Германии прибудет как реакция на «все более агрессивные в последнее время военные действия России у границ Украины и ухудшающуюся ситуацию с безопасностью в странах Балтии».