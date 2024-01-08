Мир 08 января 2024, 05:51 Сокрытие информации о болезни главы Пентагона назвали провалом в США Конгрессмен Бэкон назвал провалом сокрытие сведений о болезни шефа Пентагона РИА «Новости»

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Конгрессмен-республиканец от штата Небраска Дон Бэкон назвал «провалом» неспособность Пентагона предупредить администрацию США о болезни главы ведомства Ллойда Остина. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Время предупреждения о ядерных атаках новейшим оружием со стороны России и Китая составляет 15 минут. Министерство обороны играет жизненно важную роль в реагировании», — написал конгрессмен в соцсети X.

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По мнению Бэкона, тот факт, что Остин находился три дня в отделении интенсивной терапии, а в Белом доме об этом не знали, можно считать «провалом руководства». Конгрессмен призвал американские власти исправить работу, предположительно, именно оборонного ведомства, которое и допустило подобное.

Ранее телеведущего американского канала Newsmax Тодда Старнса удивила «секретная» госпитализация Остина. Журналист задался вопросом, почему информацию о том, что он попал в больницу, раскрыли спустя пять дней.

Издание Politico сообщило, что президент США Джо Байден полностью доверяет шефу Пентагона Ллойду Остину, несмотря на его тайную госпитализацию. При этом авторы статьи не исключили, что министр может потерять должность из-за того, что не предупредил Белый дом о своей болезни.