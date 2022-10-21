Сократить издержки и набрать своих. Эксперт по соцсетям рассказал, зачем Маск уволит 75% штата Twitter | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 12:38 Сократить издержки и набрать своих. Эксперт по соцсетям рассказал, зачем Маск уволит 75% штата Twitter Глава ассоциации соцсетей Зыков объяснил экономией план Маска сократить 75% штата Twitter

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Бизнесмен Илон Маск после покупки Twitter сократит 75% его сотрудников. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков перечислил «360» главные причины масштабной оптимизации.

«Очевидно, он пытается сократить издержки, которые соцсеть несет. Он убежден, что с текущим функционалом и возможностями справятся две тысячи человек», — сказал он.

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Для такой компании, по словам эксперта по соцсетям, это и так довольно большой штат. Владимир Зыков предположил, что Илон Маск захочет избавиться от сотрудников, преданных прежнему руководству. Это сокращение позволит ему запустить процесс. Скорее всего, он оставит костяк, приведет своих людей и, возможно, постепенно заменит сохранившиеся две тысячи сотрудников. Это типично для компаний, в которых сменяется владелец или топ-менеджер.

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Однако пока непонятно, как будет работать поддержка. Ее итак критиковали, в том числе пользователи из России. Они регулярно жаловались на то, как эта площадка реагирует на обращения.

«Думаю, процесс завершения сделки и его интеграция во все корпоративные процессы займет какое-то время, но Илон Маск уже потихоньку начинается прикидывать, какие сделает первые шаги», — сказал он.

План бизнесмена раскрыла газета The Washington Post. Он решил сократить до 75% всех работников Twitter и оставить две тысячи вместо 7,5 тысячи человек. Эксперты назвали это невообразимым. Однако компанию в любом случае ждут перемены. Если сделка сорвется, то нынешнее руководство сократит фонд оплаты труда на 800 миллионов долларов и уволит до четверти сотрудников.