Срок самоизоляции в Англии для приезжих сократили до 5 дней

С 15 декабря в Англии начнет действовать новая схема карантинных ограничений для приехавших из-за границы, предусматривающая сокращение обязательной самоизоляции с 10 до пяти дней в случае отрицательного результата теста на COVID-19. Сдать анализ можно платно. Норма действует даже для детей.

Об этом сказано в сообщении британского правительства, опубликованном на официальном сайте. Схема будет действовать только в Англии. Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия введут собственные правила.

«Если вы не хотите использовать схему „Тест для пропуска“, вам нужно будет самоизолироваться в течение 10 полных дней после того, как вы в последний раз побывали в месте, не указанном в списке открытых для перемещения стран», — цитирует РБК новую инструкцию.

Для сдачи теста можно будет покинуть помещения обязательной самоизоляции на общественном транспорте при соблюдении дистанции и использовании маски. Штраф за первое нарушение правил составляет тысячу фунтов стерлингов (98 тысяч рублей), за повторное — до 10 тысяч фунтов (980 тысяч рублей).

Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок сообщил, что на юго-востоке страны обнаружена новая мутация коронавируса, которая распространяется быстрее уже известных штаммов.