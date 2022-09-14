Сокращения поставок российского газа испугались в Молдавии | 360°

Мир 14 сентября 2022, 04:45 Поделиться Telegram

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Viber Сокращения поставок российского газа испугались в Молдавии Премьер Молдавии Гаврилица: есть риск двойного шока от сокращения поставок газа из России Pxhere.com

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«Двойного шока» от сокращения поставок российского газа и высоких цен на него опасаются в Молдавии. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица в интервью Bloomberg.

«Даже если „Газпром“ продолжит поставки, нам все равно придется снизить уровень потребления, потому что цены очень, очень высокие», — отметила Гаврилица. Летний рост цен на газ она назвала «аномалией».

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В Кишиневе, как призналась премьер страны, не знают, насколько вырастет в цене топливо зимой. Поэтому там идет подготовка к любому сценарию развития событий.

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Кроме того, по словам Гаврилицы, в переговорах с российской стороной не наблюдается прогресса. Молдавия, как предупредила политик, может столкнуться с полным прекращением поставок газа.

Тысячи сторонников оппозиционной партии «Шор» еще 9 сентября вышли на акцию протеста в Кишиневе. Люди собрались возле здания администрации президента республики Майи Санду, где выразили недовольство растущими ценами на газ, а также решениями, которые привели к милитаризации страны. Лидер партии «Шор» Илан Шор призвал всех молдавских политиков, которые выступают против действующей власти, принять участие в массовых протестах 18 сентября.

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