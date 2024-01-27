Мир 27 января 2024, 22:40 Сокращение западной помощи приведет Украину к «унизительному» поражению SCMP: сокращение западной помощи приведет Украину к сокрушительному поражению Pixabay

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Украина проиграет в конфликте с Россией, если Америка с Европой не отправят украинской стороне военную помощь. Государство ждет «унизительное» заключение мирного соглашения. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

«Без дальнейшей помощи со стороны Соединенных Штатов и Европы Украина столкнется с сокрушительным поражением в конфликте с Россией», — сказано в материале.

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Журналисты также отметили, что американский лидер Джо Байден приобретет «имидж проигравшего в конфликте», когда группировка «Хезболла» и йеменские хуситы начнут эскалацию войны на Ближнем Востоке.

Ранее экс-советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что США стали посмешищем в глазах всего мира из-за своей политики по Украине. Он отметил, что авторитет Штатов упал из-за постоянных провалов Украины.