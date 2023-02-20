Мир 20 февраля 2023, 19:25 Сокращение российского дипкорпуса в Нидерландах РФ расценила как недружественный шаг МИД РФ: Нидерланды сделали шаг к разрушению отношений с Россией сократив дипкорпус РИА «Новости»

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Власти России расценили решение правительства Нидерландов сократить число дипломатов РФ как недружественный шаг. Об этом сообщили авторы официального заявления МИД. Его процитировал ТАСС.

«Очередной недружественный шаг, нацеленный на дальнейшее разрушение российско-нидерландских отношений», — сообщили сотрудники министерства.

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По их словам, представители обеих стран около года вели непростые консультации. Целью этих переговоров было создание необходимых условий и задел на будущее для функционирования дипкорпусов.

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Также сотрудники МИД России отметили, что представительства обеих стран пострадали после высылок дипломатов, инициированных нидерландской стороной в марте 2022 года.

В министерстве отметили, что в определенный момент разногласия были практически полностью преодолены. Однако в это же время представители Нидерландов сорвали переговоры. Сотрудники МИД России предположили, что причиной стали указания, данные третьей стороной.