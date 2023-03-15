Мир 15 марта 2023, 00:06 Сокращение роли России в МАГАТЭ назвали крайностью Глава МАГАТЭ Гросси заявил об отсутствии полномочий для сокращения роли России в агентстве РИА «Новости»

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Предложение сократить роль России в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) генеральный директор организации Рафаэль Гросси назвал крайностью. Такое заявление он сделал во время выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Запись с его речью опубликовали на сайте организации.

По словам Гросси, сегодня многие считают, что присутствие России в в МАГАТЭ нужно сократить, а некоторые уже предложили крайние меры и выступили за полное исключение государства из состава агентства.

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«Это международная организация, и в ней существуют процедуры, согласно которым я не могу самостоятельно принимать решения об исключении страны из органов, отвечающих за разработку политики, или других инстанций», — заявил гендиректор.

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Россия оказывает полное содействие миссии МАГАТЭ, которая продолжает работать на Запорожской атомной электростанции в условиях регулярных обстрелов со стороны украинских войск. В начале марта на объект приехала уже шестая команда экспертов, которая внимательно следит за соблюдением техники безопасности.