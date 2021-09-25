Сокращение производства бумаги резко ударило по экономике США

Стремительно растущий спрос на коробки и упаковочные материалы для товаров онлайн-торговли во время пандемии привел к сокращению производства бумаги в Северной Америке. Предприятия не могут позволить себе рекламные кампании, задерживается издание новых книг, в магазинах установлен лимит на покупку бумажных полотенец.

Осенью 2021 года, сообщило агентство Bloomberg, не будут напечатаны и доставлены потребителям 100 миллионов каталогов. Чтобы справиться с увеличением объемов электронной торговли, многие компании перешли на картон или закрылись.

Управляющий директор исследовательской компании ERA Forest Products Research Кевин Мэйсон заметил, что объем импорта бумаги и картона в США в прошлом году упал на 9,7%. Запасы некоторых сортов бумаги ограничены. Коммерческие типографии пытаются получить ее «любой ценой».

В торговых центрах снова отмечается дефицит туалетной бумаги и бумажных полотенец. На их покупку кое-где уже установлен лимит. На проблемы с бумагой и ее доставкой также жалуются книгоиздатели.

Вице-президент по продажам в восточном регионе Nahan, компании по печати каталогов из Миннесоты Марк Грофф отметил, что никогда раньше не сталкивался с такими проблемами. Средняя цена бумаги выросла минувшим летом на 16%. По его мнению, она не уменьшится до 2023 года.

В начале сентября Центробанк представил четыре сценария дальнейшего развития мировой экономики с учетом различных факторов. Ожидается, что из-за вакцинации пандемия пойдет на спад, и к концу 2021 года начнется ее восстановление и планомерный рост.