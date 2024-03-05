Мир 05 марта 2024, 20:09 Сокращение финансирования Гагаузии признали незаконным КС Молдавии признал незаконным решение о сокращении финансирования Гагаузии Unsplash

Читать 360tv в

Поправки в Налоговый кодекс Молдавии, которые предусматривают введение ограничений финансовых поступлений в бюджет Гагаузской автономии, Конституционный суд страны назвал противоречащими основному закону. Об этом сообщил Telegram-канал Sputnik Молдова.

Решение огласила председатель КС Домника Маноле. Она подчеркнула, что до внесения поправок парламентом возмещение НДС и акцизов экономическим агентам Гагаузии будет производиться из госбюджета Молдавии.

Реклама

Ранее сообщалось, что входящее в состав Молдавии автономное территориальное объединение Гагаузия намерено сохранить благоприятные отношения с Россией и рассчитывает на дальнейшую поддержку. Об этом заявила глава региона Евгения Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.