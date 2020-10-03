Сокращение числа дипломатов Литвы и Польши в Белоруссии назвали обязательным

Предложение белорусского МИД о сокращении дипломатического персонала Польши и Литвы в посольствах необходимо исполнить обязательно. Обсуждать его никто не будет.

«Сделанные нами предложения находятся исключительно в плоскости суверенных прав Беларуси, и никто их не обязан, да и, собственно, не собирался обсуждать с литовской стороной. Если отойти от дипломатической казуистики, то это значит, что такие предложения обязательны для выполнения литовским МИД», — приводит БелТА слова пресс-секретаря Министерства иностранных дел республики Анатолия Глаза.

Так он ответил на заявление МИД Литвы, что прибалтийская страна не собирается сокращать своих дипломатов, которые трудятся в Белоруссии. Глаз добавил, что это вынужденное решение — ответ руководству Польши и Литвы на деструктивную роль, которую они исполняют.

Ранее пресс-секретарь белорусского МИД заявил, что Минск отзывает своих послов из Литвы и Польши для консультаций после введения ЕС санкций против официальных лиц республики. Литовским и польским послам показали на дверь и призвали уехать домой.