Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса. У россиянина есть симптомы, похожие на клиническую картину инфекции.

Об этом РИА «Новостям» сообщил адвокат заключенного россиянина Алексей Тарасов.

«В федеральной тюрьме Данбери, где катастрофическое положение с коронавирусом, умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко», — заявил адвокат.

Защитник отметил, что погибший лежал буквально на соседней кровати. По словам Ярошенко, зараженному три дня отказывали в медицинской помощи.

«Потом Константин заметил, что человек еле дышит и покрылся пятнами, в последний момент его унесли в изоляцию», — рассказал Тарасов.

По словам адвоката, у Ярошенко наблюдаются симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. Последний раз его обследовали 10 апреля, измерив температуру.

«Надеемся, что обследование будет сделано… Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни», — заявил Тарасов.

Адвокат Ярошенко и ранее заявлял о заражении своего подопечного коронавирусом в американской тюрьме. Летчик находится в одном помещении с сотней людей. Из камеры время от времени уносят в изоляцию заключенных, которые окончательно теряют силы.

В США зафиксировано более 766 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40 931 человек погибли от COVID-19, по данным института Хопкинса.