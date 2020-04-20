    20 апреля 2020, 22:44

    Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

    Арина Гудилова

    Сокамерник летчика Константина Ярошенко, который отбывает наказание в США, умер от коронавируса. У россиянина есть симптомы, похожие на клиническую картину инфекции.
    Сокамерник летчика Ярошенко умер от коронавируса

    Об этом РИА «Новостям» сообщил адвокат заключенного россиянина Алексей Тарасов.

    «В федеральной тюрьме Данбери, где катастрофическое положение с коронавирусом, умер один человек, и этот человек находился в непосредственной близости от Константина Ярошенко», — заявил адвокат.

    Защитник отметил, что погибший лежал буквально на соседней кровати. По словам Ярошенко, зараженному три дня отказывали в медицинской помощи.

    «Потом Константин заметил, что человек еле дышит и покрылся пятнами, в последний момент его унесли в изоляцию», — рассказал Тарасов.

    По словам адвоката, у Ярошенко наблюдаются симптомы, похожие на коронавирусную инфекцию. Последний раз его обследовали 10 апреля, измерив температуру.

    «Надеемся, что обследование будет сделано… Константин очень сильно обеспокоен и говорит, что его приговорили к тюремному сроку, но не к смертной казни», — заявил Тарасов.

    Адвокат Ярошенко и ранее заявлял о заражении своего подопечного коронавирусом в американской тюрьме. Летчик находится в одном помещении с сотней людей. Из камеры время от времени уносят в изоляцию заключенных, которые окончательно теряют силы.

    В США зафиксировано более 766 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. 40 931 человек погибли от COVID-19, по данным института Хопкинса.