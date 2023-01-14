Мир 14 января 2023, 21:00 Союзные силы 14 января поразили объекты энергетической инфраструктуры в пяти областях Украины Минэнерго Украины: под удар союзных сил попали объекты ведомства в пяти областях стран Публичное достояние

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В результате ракетных ударов 14 января союзные силы поразили объекты энергетической инфраструктуры были поражены в пяти областях Украины. Об этом сообщил министр энергетики этой страны Герман Галущенко. Его процитировало РИА «Новости».

«Прилеты в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, [подконтрольной Украине части] Запорожской, Винницкой и Киевской областях», — рассказал он.

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По его словам, ракетные удары вынудили ведомство ввести аварийные отключения света.

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Также Галущенко сказал, что последующие дни будут тяжелыми для Украины.

С самого утра 14 января по всей территории Украины несколько раз объявлялась воздушная тревога. Ракетные удары со стороны союзных сил в основном наносились по восточной части страны. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, обстрелы города Запорожье велись по объектам, которые используются для нужд ВСУ.

Позднее стало известно, что ВСУ также открывали огонь по Запорожской области. В частности, под обстрел попадали Берднянск и Мелитополь.