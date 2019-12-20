Союзное государство с Белоруссией предложили создать в Крыму
Крым планирует официально заявить о создании Союзного государства с Белоруссией. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации сайта «Утро.ру», подписать необходимые документы хотят на российском полуострове. Лидер белорусской общины полуострова Роман Чегринец убежден, что такой шаг будет символичным.
«Абсолютно уверен, что Крым в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства», — пояснил он.
Чегринец уточнил, для объединения Белоруссии необходимо признать российский статус полуострова. По его словам, у государств есть общее будущее.
Ранее в 1999 году Россия и Республика Беларусь заключили Договор о Союзном государстве.