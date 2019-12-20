Союзное государство с Белоруссией предложили создать в Крыму

По информации сайта «Утро.ру», подписать необходимые документы хотят на российском полуострове. Лидер белорусской общины полуострова Роман Чегринец убежден, что такой шаг будет символичным.

«Абсолютно уверен, что Крым в силу многих причин, в том числе исторических, геополитических и культурных, должен стать одним из основных центров создания и полноценного функционирования Союзного государства», — пояснил он.

Чегринец уточнил, для объединения Белоруссии необходимо признать российский статус полуострова. По его словам, у государств есть общее будущее.

Ранее в 1999 году Россия и Республика Беларусь заключили Договор о Союзном государстве.