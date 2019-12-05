Трамп раскритиковал союзников на саммите НАТО

В ходе встречи президент США Дональд Трамп обвинил союзников в слишком малых взносах. Он заявил, что США снижает свою долю в бюджете альянса с 22,1% до 16%.

Кроме того американский лидер угрожал торговыми санкциями «неплательщикам».

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Отмечается, что вторую по величине долю в бюджете альянса составили средства Германии.

Отдельно Трамп выделил президентов Франции и Турции. Французского лидера Эммануэля Макрона он подверг резкой критике за недавние заявления о «смерти мозга НАТО» и намерения выйти из альянса. Турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану американский коллега припомнил военную операцию на севере Сирии, а также закупки российских ЗРК С-400 и отказ от защиты Прибалтики и Польши в случае агрессии РФ.

Министр обороны Эстонии Юри Луйк в свою очередь выступил с предложением усилить прибалтийские страны для противостояния «агрессивной России».

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что Россия якобы «терроризирует Европу, а та в ответ бездействует».

Сообщается, что в ходе саммита прозвучали обещания о принятии в НАТО Украины и Грузии.

Кроме того, министр обороны Республики Корея Чон Ген Ду указал на опасность в связи с усилением военной мощи Китая.