Мир 28 июля 2023, 03:30 Союзники устали от хамства Зеленского — СМИ CLAE: союзники Украины устали от необдуманных поступков Зеленского Flickr

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Союзники Киева устали от безответственных поступков президента Украины Владимира Зеленского и постоянных поражений армии страны. Об этом написали аргентинские обозреватели для сайта Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico.

«У американцев и западноевропейцев дела на Украине идут не очень хорошо, что приводит к усталости многих их бывших союзников, в значительной степени сытых по горло безответственным театрализованным представлением президента Владимира Зеленского», — сказано в статье.

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Украинский конфликт сильно истощил западные экономики. Обозреватели допустили, что на Западе опасаются разрушения единства Европейского союза, если кризис затянется. С учетом этого в западных странах начали поднимать вопрос о возможных переговорах. Идея США состоит в том, чтобы продолжать давать Зеленскому оружие и вводить антироссийские санкции, чтобы в конечном итоге «затащить Россию за стол переговоров», высказали мнение обозреватели.

ВСУ так и не удалось достичь ощутимых успехов в ходе контрнаступления, ситуацию на линии соприкосновения журналисты охарактеризовали как «поражение комика Зеленского и его ставленников из США и НАТО».