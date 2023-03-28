Мир 28 марта 2023, 20:20 Союзники США в СБ ООН заявили о предвзятости России в деле о «Северных потоках» Союзники США в Совбезе ООН обвинили Россию в предвзятости в деле о «Северных потоках» Pxhere

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Союзники США в Совете безопасности ООН, которые воздержались при голосовании за принятие российской резолюции о проведении расследования диверсий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», обвинили Россию в предвзятости. Об этом сообщило РИА «Новости».

По словам зампостпреда Великобритании при ООН Джеймса Кариуки, Россия старается специально политизировать расследование взрывов на газопроводах.

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«В контексте идущих национальных расследований мы не считаем, что приемлемо инициировать такую комиссию в данной ситуации», — отметил он.

Представительница Франции также заявила, что страна не стала принимать участие в голосовании, потому что расследования уже проводят ФРГ, Дания и Швеция.

«И у нас нет причин сомневаться в серьезности и непредвзятости этих расследований», — пояснила она.

Российско-китайскую резолюцию о расследовании диверсии на «Северных потоках» не приняли в Совбезе ООН. Документ поддержали Россия, Китай и Бразилия. От голосования воздержались 12 стран. Ни одного голоса против не было.