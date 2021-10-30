Великобритания, Франция, Германия, Япония и Австралия пытаются повлиять на администрацию США, чтобы страна не меняла свою ядерную политику. По мнению союзников Штатов, это может подорвать стратегию сдерживания России и Китая, написала Financial Times.

По данным издания, ядерная политика США со времен холодной войны была расплывчатой и позволяет стране нанести упреждающий удар, а это дает союзникам Штатов ощущение защиты под «ядерным зонтиком».

FT уточнила, что недавно США поинтересовались мнением своих союзников о ядерной политике, разослав им опросник. Большинство не поддержало любый изменения. Вместе с тем страны опасаются, что президенту Джо США Байдену об этом не доложили. Опасения связаны с тем, что американская сторона ранее уже проигнорировала мнение союзников по выводу военных США из Афганистана, а также по соглашению о подводных лодках с Австралией, отметила газета.

По мнению некоторые союзников, Байден может выбрать политику «единственной цели». Это значит, что США берут на себя обязательство использовать ядерное оружие только в определенных обстоятельствах. В частности, для сдерживания прямого нападения на себя или в качестве ответной меры.

«Это будет огромным подарком Китаю и России», — отметил источник FТ.

Союзники, которые выступили против политики «единственной цели» считают, что это может придать смелости РФ и КНР.