Некоторые давние союзники США стали отказываться объявлять санкции против России из-за спецоперации на Украине. Об этом написал британский журнал The Economist.

Как отметили авторы статьи, самой неудобной страной для США все еще остается Индия. Причина в том, что индийские власти постоянно воздерживается при принятии решений, касающихся антироссийской политики.

«Но она (Индия — прим. ред.) далеко не одинока в этом. В Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке даже давние союзники и сателлиты Америки отвергают ее мольбы о введении санкций против России или хотя бы о критике в ее адрес», — заявили журналисты.

В статье подчеркивается, что многие страны отказывают США из-за коммерческих интересов, идеологических убеждений, а также своих стратегических амбиций. Еще государства боятся потерять в лице России торгового партнера.

По словам авторов публикации, несогласные с политикой США страны считают, что Запад зациклился на европейском конфликте и стал игнорировать нарушения прав человека на других территориях.