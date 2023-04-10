Мир 10 апреля 2023, 12:10 Союзники по Евросоюзу и НАТО устроили Венгрии травлю из-за Украины РИА «Новости»: по вине Украины пострадает Венгрия, ЕС и НАТО накажут ее по полной РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правительство Венгрии пообещало блокировать принятие Украины в Евросоюз до тех пор, пока киевский режим не откажется от националистической идеологии, ограничения прав закарпатских венгров на язык и образование. За это союзники решили наказать страну и устроили травлю, сообщило РИА «Новости».

Канцелярия президента Виктора Орбана предупредила, что он не приедет на Украину, так как законы об образовании и языке 2017 и 2019 годов противоречат принципам Евросоюза.

Реклама

Министр иностранных дел Петер Сийярто призвал восстановить права закарпатских венгров, обвинил киевский режим в попытке уничтожить национальное меньшинство и пообещал защитить 150 тысяч соотечественников. Кроме того, венгерские политики призвали остановить боевые действия на Украине без возвращения утраченных территорий.

После этого, заявил автор статьи, делегацию Венгрии не пригласили на «саммит за демократию» 2022 и 2023 годов. Телеканал из Нидерландов вырезал слова Сийярто на заседании министров иностранных дел Организации тюркских государств о верности НАТО.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предупредил о безрадостных перспективах Венгрии из-за ее позиции по Украине. При рассмотрении в 2027 году совместного бюджета на семь лет Евросоюз сможет лишить страну финансирования под предлогом несоответствия ее политики нормам альянса.

Сийярто ранее заявил, что НАТО не должен участвовать в конфликте на Украине и вступать в прямое противостояние с Россией, сообщили «Известия». Этот вопрос Венгрия поднимет на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.