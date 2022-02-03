Союз журналистов Германии выступил за снятие запрета на вещание DW в России

Ассоциация журналистов Германии (DJV) попросила отменить меры против телерадиокомпании Deutsche Welle. Ее вещание запретили в России в ответ на блокировку RT DE в немецком эфире.

Обращение DJV направила президенту РФ Владимиру Путину. Его текст опубликован на сайте организации.

«Ассоциация призывает <…> немедленно отменить запрет на вещание Deutsche Welle в России, о котором было объявлено сегодня в полдень», — указано в документе.

Журналистам Deutsche Welle потребовали вернуть аккредитацию. Председатель DJV Франк Ибералл заявил, что «нет никаких оправданий для этой радикальной меры цензуры».

Принятое решение он счел «дешевой реакцией» на действия немецкого регулятора по запрету вещания для RT DE на немецком языке в Германии.

«В отличие от пропагандистского канала RT DE, Deutsche Welle предлагает независимую и критическую журналистику», — подчеркнули в Ассоциации.

Журналисты надеются, что немецкое правительство опротестует шаги российской стороны. В DJV отметили, что власти несут ответственность за Deutsche Welle и ее сотрудников.

Госминистр Германии Клаудиа Рот заявила, что RT DE вещал на территории страны без лицензии. Запрос на нее телеканал не посылал. Закрытие бюро Deutsche Welle в Москве политик сочла неприемлемым, сообщил «Интерфакс».

«Это совершенно иная ситуация, нежели с DW, у которого сейчас отбирают лицензию», — подчеркнула Рот.

Санкции против Deutsche Welle министр сочла безосновательными. Телерадиокомпания по ее словам, не имеет отношение к властным структурам. К тому же правительство Германии не влияет на составление программной сетки DW.

Ранее в МИД РВ заявили об остановке вещания Deutsche Welle и отзыве аккредитации сотрудников российского бюро.