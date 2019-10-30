Союз России и Китая сравнили с Антантой

В российских военных маневрах «Центр-2019» приняли участие китайские военная техника и 1,6 тысячи военнослужащих. В учениях принимали участие страны из ОДКБ и ШОС, они отработали взаимодействие при имитации контртеррористической операции. Также на юго-западе РФ отработали отражение воздушной атаки условного противника.

Гэйди выдвинул предположение, что Россия и Китай могут готовиться к нападению другого государства. Союз двух стран политолог назвал своего рода новой Антантой (Антанта — военно-политический блок России, Великобритании и Франции, созданный в XX веке для противостояния Германии). Единым противником он назвал Вашингтон. Ведь даже военная стратегия США рассматривает КНР и РФ как угрозу своим национальным интересам.

Гэйди указал также, что Россия собралась помочь Китаю построить систему раннего предупреждения о ракетной атаке.

Кроме сближения в военных учениях, Россия и Китай значительно увеличили товарооборот между странами. По итогам 2017 года он превысил 100 миллиардов долларов.