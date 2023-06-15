Мир 15 июня 2023, 09:06 Союз предпринимателей КНР заявил о стремлении локализовать автопроизводство в России Союз китайских предпринимателей: автопром КНР стремится к локализации производства в РФ Freepik

Читать 360tv в

Китайские автомобильные компании планируют локализовать свои производства в России. Об этом РИА «Новости» на полях ПМЭФ заявил председатель Союза китайских предпринимателей в РФ Чжоу Лицюнь.

По его словам, уже более десятка китайских автомобильных брендов вышли на российский рынок, некоторые из них ведут переговоры о сборке, организации серийного производства и постепенной локализации. Чжоу Лицюнь добавил, что в России растет спрос на китайские автомобили и строительную технику: с прошлого года показатель увеличился с 5% до 30%.

Реклама

«Китайские автопроизводители постепенно переносят производство в Россию, что позволяет удовлетворить внутренний спрос», — уточнил он.

По прогнозам вице-президента Национального автомобильного союза Яна Хайцеэра, стоимость китайских машин на российском авторынке может снизиться на 5-10%. По его словам, произойдет это через полгода-год. Фактором снижения стоимости он назвал конкуренцию между китайскими производителями.