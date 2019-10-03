«Союз МС-12» через несколько часов возвратится на Землю

Корабль «Союз МС-12» с экипажем отстыковался от Международной космической станции (МКС). На борту находятся космонавты из России, США и ОАЭ.

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Двигательная установка корабля сработает на торможение уже в 13:06 по московскому времени, а уже в 14:00 «Союз» должен приземлиться в Казахстане в 145 километрах от Жезказгана. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Центр управления полетами, где идет трансляция операции.

На Землю возвращаются россиянин Алексей Овчинин, американец Ник Хейг и представитель ОАЭ Хазза аль-Мансури. Если Овичинин и Хейг находились на станции с 15 марта 2019 года, то их коллега прибыл туда только 26 сентября. Хазза аль-Мансури стал первый астронавтом ОАЭ.

Экипаж попросил на Земле встретить их с финиками и персиками. Первые заказал россиянин, а фрукт — американец. У представителя ОАЭ никаких гастрономический пожеланий не было. Об этом написала «Российская газета».

За время, которое «Союз МС-12» находился в составе МКС, космонавты приняли грузовые корабли «Прогресс МС-11», «Прогресс МС-12», а также Cygnus NG-11 и Konotouri-8. Также они встретили экипажи «Союза МС-13» и «Союза МС-15».

Группа успела поработать с антропоморфным роботом «Федором», он прилетел на «Союзе МС-14» в конце августа и пробыл на МКС чуть больше недели.