Sohu: китайская лапша с улитками обрела популярность во всем мире

Традиционное китайское блюда — лапша с улитками — становится популярным во всем мире. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на Sohu.

Оригинальное название блюда — лосыфэнь. Это лапша, которая приготовлена в бульоне из свиных костей с улитками. В китае она является объектом нематериального культурного наследия, и в ее часть даже открыт музей в Гуанси-Чжуанском автономном районе страны.

Блюдо настолько популярно в других странах, что его могут включить в список всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО. Высокий спрос зарубежом положительно повлиял на экономику Китая: его продажи в другие страны заметно пополнили бюджет государства.

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что улиточная лапша даже укрепила промышленность.

«Мы должны продолжать идти по пути продвижения, придерживаясь при этом высокого качества и высоких стандартов. Я верю, что промышленность по производству лапши из улиток будет иметь большие перспективы для развития в будущем», — рассказал политик.