Мир 19 ноября 2023, 01:18 «Сохраняем американские силы». Байден объяснил, почему США помогают Украине Байден: США помогают Украине, чтобы оградить ВС Америки от участия в конфликте Pixabay

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Военная поддержка украинской стороны от США ограждает американскую армию от прямого участия в конфликте. Об этом заявил президент Америки Джо Байден в материале для The Washington Post.

«Мы сохраняем американские силы вне этого, поддерживая смелых украинцев, защищающих свою свободу и землю», — сказал он.

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По словам Байдена, помощь Украине входит в интересы американской стороны и «всего мира», а Россия, как и ХАМАС в Израиле, якобы хочет «стереть с карты соседнюю демократию», разрушая стабильность в регионах. Президент Штатов отметил, что США не позволят «этому произойти».

Ранее бывший советник экс-президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу заявил, что украинский конфликт никак не помогает американской экономике. По его мнению, если власти страны просто раскидают кучу денег над штатами, то будет больше эффекта. Политик призвал потратить средства, отложенные для Украины, на развитие важных для США областей. Трата ресурсов на оборону плохо влияет на экономику.