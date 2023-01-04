Мир 04 января 2023, 04:23 Сохранение за Россией новых территорий не будут залогом переговоров по Украине — Белый дом Белый дом: сохранение за Россией новых территорий не залог переговоров по Украине Pxhere

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Урегулирование конфликта на Украине должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН, а сохранение в составе России новых территорий не может быть основой для реальных переговоров. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Ее слова привел ТАСС.

В ходе брифинга Жан-Пьер задали вопрос о возможности урегулирования конфликта на Украине в 2023 году. Позиция Вашингтона, как отметила пресс-секретарь Белого дома, — это «ничего об Украине без Украины».

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США, по ее словам, поддерживают установление справедливого мира. Урегулирование ситуации на Украине, как считают в Вашингтоне, должно основываться на соблюдении принципов Устава ООН.

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«Трудно всерьез воспринимать идею о готовности РФ к добросовестной дипломатии, когда они повышают ставки, <…> аннексируя украинскую территорию и настаивая на ее сохранении [в составе России]. <…> Это совершенно не является основой для реальной дипломатии», — сказала Жан-Пьер.

Сейчас Соединенные Штаты видят свою задачу в продолжении поддержки Украины, чтобы она находилась в наиболее выгодном положении для ведения переговоров.

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение о том, что Украина теряет суверенитет и независимость. Переговоры с властями Киева при полном внешнем управлении не будут иметь цены.