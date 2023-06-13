Мир 13 июня 2023, 22:20 Согласовать с Путиным запуск ядерного оружия можно одним звонком — Лукашенко Лукашенко: согласовать с Россией применение ТЯО можно одним звонком РИА «Новости»

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Согласование с Россией применение ядерного оружия не станет проблемой — сделать это можно будет одним телефонным звонком. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1», фрагмент которого опубликовал Telegram-канала «Пул первого».

«Если начнется война, я, что, буду смотреть по сторонам? Снял трубку, где бы он (Владимир Путин — прим. ред) ни был, он снял. Он позвонил, я снял трубку, в любой момент, даже вот сейчас», — сказал он.

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Также Лукашенко отметил, что российское тактическое оружие, которое через несколько дней завезут в Белоруссию, втрое мощнее американских бомб, которые США сбросили на Хиросиму и Нагасаки. По его словам, от одной такой российской бомбы могут погибнуть «под миллион человек».

Глава республики также отметил, что Белоруссия не планирует хранить все ТЯО в одном месте, его распределят по нескольким хранилищам.