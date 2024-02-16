16 февраля 2024, 08:42
Согласие с неизбежным. Рогов — о позиции премьера Словакии по Донбассу
Рогов назвал позицию премьера Словакии по Донбассу согласием с неизбежным
Заявление премьера Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не оставит Донбасс и Крым, является согласием с неизбежным. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», — подчеркнул он.
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Западным политикам, как отметил Рогов, еще предстоит пройти все стадии принятия. Им придется признать частью России Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.
Премьер Словакии называл нереальным уход России из Донбасса, Луганска или Крыма. Фицо призывал привыкать к новой реальности. Он подчеркнул, что не верит в военное урегулирование конфликта. Также политик уточнил, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией.
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