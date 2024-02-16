Мир 16 февраля 2024, 08:42 Согласие с неизбежным. Рогов — о позиции премьера Словакии по Донбассу Рогов назвал позицию премьера Словакии по Донбассу согласием с неизбежным РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявление премьера Словакии Роберта Фицо о том, что Россия не оставит Донбасс и Крым, является согласием с неизбежным. Такое мнение в беседе с РИА «Новости» выразил глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Если большинство западных политиков находится в стадии отрицания или гнева, то Фицо активно продвигается в стадиях принятия существующей реальности, демонстрируя согласие с неизбежным», — подчеркнул он.

Реклама

Западным политикам, как отметил Рогов, еще предстоит пройти все стадии принятия. Им придется признать частью России Крым, Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую и Херсонскую области.

Премьер Словакии называл нереальным уход России из Донбасса, Луганска или Крыма. Фицо призывал привыкать к новой реальности. Он подчеркнул, что не верит в военное урегулирование конфликта. Также политик уточнил, что Словакия заинтересована в нормальных отношениях с Россией.