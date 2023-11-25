Мир 25 ноября 2023, 16:32 Согласие с аксиомой. Захарова ответила на заявление Чичваркина о победе России Захарова: Чичваркин должен признать не только победу России, но и лицемерие США РИА «Новости»

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Покинувший Россию и агитировавший многих следовать данному примеру предприниматель Евгений Чичваркин* признал, что страна победила в противостоянии с Западом. Однако ему стоит признать и то, что Соединенные Штаты изначально хотели нанести удар по Евросоюзу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-кагале.

«Признаваться, что Россия победит — это как иметь наглость заявить о том, что ты лично соглашаешься с аксиомой», — подчеркнула дипломат.

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По ее мнению, вместе с данным заявлением Чичваркин* должен был сообщить о том, что американские «партнеры» изначально планировали нанести стратегическое поражение всему Евросоюзу.

Захарова провела параллель с ситуацией в Израиле. Она уточнила, что еврейскому народу Соединенные Штаты также гарантировали безопасность. Однако в 2023 году американское руководство «случайно» не смогло предвидеть события, произошедшие 7 октября.

Чичваркин* записал видеообращение, в котором заявил, что введенные против России западные санкции не оказали должного эффекта. Напротив, многие ограничения ударили по странам Евросоюза и ликвидировали зависимость РФ от них.

Захарова отмечала, что США осуждают только те госперевороты, в которых не участвуют сами. Дипломат напомнила о молчаливом одобрении Западом проведения на Украине операции против регионов, выступивших против незаконной власти в стране.

*Признан иностранным агентом по решению Минюста РФ.