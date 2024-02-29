Мир 29 февраля 2024, 07:10 Соглашения между Украиной и странами Запада оценили в МИД России Захарова: соглашения Киева и стран Запада ничего не меняют по существу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Соглашения между Украиной и странами Запада не меняют сложившуюся ситуацию по существу. Об этом РИА «Новости» сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Подписанные между Украиной и рядом западных стран соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности по существу ничего не меняют», — отметила она.

Реклама

Захарова подчеркнула, что в этих документах лишь констатируется то, что давно происходит в реальности. В частности — масштабная финансовая и военно-техническая помощь киевскому режиму.

«Канада запланировала потратить на ВСУ порядка двух миллиардов долларов, а Великобритания — до 2,5 миллиарда фунтов. Но Украине и до подписания соглашений ничего никто не обещал сверху. Сами представители западных стран называют их необязательными, пустыми и не имеющими юридической силы», — добавила дипломат.

Ранее Украина подписала соглашения о сотрудничестве с Данией, Италией, Канадой, Францией, Германий и Великобританией. Сам президент Владимир Зеленский отмечал, что стране не выстоять без масштабной поддержки со стороны США.