20 декабря 2022, 18:29
Соглашение России и Украины о признании документов об образовании прекратило действие
МИД РФ: соглашение с Украиной о взаимном признании документов об образовании прекратили
Соглашение между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекратило свое действие. Об этом заявили в МИД РФ. Сообщение ведомства появилось на официальном интернет-портале правовой информации.
В министерстве напомнили, что соглашение между правительством РФ и кабмином Украины действовало с весны 2000 года, когда стороны подписали его в Москве. С сегодняшнего дня, 20 декабря, оно прекратило действие.
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Это соглашение — далеко не первый документ, который утратил силу. В конце августа украинский кабинет министров разорвал соглашение с правительством России о мерах по обеспечению параллельной работы энергетических систем двух стран. Соглашение подписали 12 июля 2012 года.
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Еще весной 2014 года Украина почти полностью приостановила сотрудничество с РФ в военно-технической сфере, летом того же года Петр Порошенко, который занимал пост президента республики, запретил сотрудничество с Россией в сфере ВПК.
На протяжении последних лет свою силу утратили и соглашения в других областях.
Россия
Украина
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