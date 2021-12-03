Соглашение об отмене виз подписали Россия и Сан-Марино

Госсекретарь Сан-Марино Лука Беккари и глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров подписали соглашение об отмене визового режима между странами. Об этом написал портал News.ru.

По данным издания, документ был подписан на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Стокгольме.

«После выступления госсекретаря Беккари на пленарном заседании самым важным моментом дня стала встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым», — отмечается в сообщении госсекретариата Сан-Марино.