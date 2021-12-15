Соглашение о сотрудничестве в сфере кибербезопасности заключили власти России и Индонезии

Россия и Индонезия заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере международной информационной безопасности. Об этом сообщил RT со ссылкой на сообщение Совета безопасности России.

«Согласно подписанному соглашению, Россия и Индонезия договорились осуществлять сотрудничество в области обеспечения международной информационной безопасности в целях поддержания международного мира, безопасности и стабильности», — заявили в ведомстве.

В качестве представителя России выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Сторону Индонезии представлял министр-координатор по вопросам политики, права и безопасности Мохаммад Махфуд.