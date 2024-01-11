Мир 11 января 2024, 20:41 Соглашение между Россией и Украиной об автосообщении прекратило действовать МИД напомнил о прекращении соглашения между Россией и Украиной об автосообщении Unsplash

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Соглашение между правительствами России и Украины о международном автомобильном сообщении прекратило действовать 17 декабря 2023 года. Сообщение опубликовал МИД РФ на официальном сайте правовой информации.

Подписанный в 1995 году документ регулировал взаимоотношения России и Украины в транспортной сфере, облегчая перевозки между двумя странами. В частности, он содержал информацию о необходимых для водителей документах, правилах транзита и порядке проезда пассажиров.

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Украина решила выйти из соглашения летом прошлого года, также разорвав договор о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности. Россия, в свою очередь, продлила запрет на въезд украинских фур в страну.

Украинские власти регулярно отказываются от заключенных ранее соглашений с Россией и ее союзниками. На прошлой неделе власти вышли из договора о материальной поддержке и льготах для ветеранов Великой Отечественной войны, который подписали страны СНГ. Ранее страна в одностороннем порядке разорвала соглашение с Россией и Белоруссией о трудовой миграции.